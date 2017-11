(m.r.) - Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Dippach eine größere Drogenmenge beschlagnahmt. Einer Patrouille war in der Nähe des Waldstücks Bounzelt ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen aufgefallen.



In der Nähe des Autos befanden sich drei Personen, die sich in Richtung Wald bewegten. Die Beamten nahmen den Geruch von Marihuana wahr und stellten die Verdächtigen. Einer von ihnen ergriff die Flucht, wurde aber kurze Zeit später von einer anderen Patrouille gefunden.



Rucksack mit 100 Gramm Marihuana



Daraufhin suchten die Polizisten den Fluchtweg mit Hilfe eines Drogenspürhundes ab. Dabei fanden die Beamten einen Rucksack, in dem sich etwa 80 Gramm Marihuana und mehrere Drogenutensilien befanden.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Beamten wieder fündig. Unter anderem konnten die Polizisten 100 Gramm Marihuana, 55 Gramm Haschisch und eine höhere Geldsumme sicherstellen.



Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurden sämtliche Gegenstände beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen die drei Personen eingeleitet.