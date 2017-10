(str) - Seit Montag hat es der Polizei zufolge mindestens 15 Wildunfälle auf Luxemburger Straßen gegeben.



So kollidierten Autos zwischen Kockelscheuer und Liwingen, Bech-Kleinmacher und Schengen, Monnerich und Limpach, Luxemburg und Leudelingen,Potaschberg und Grevenmacher sowie auf der A3 bei Berchem mit Wildschweinen. Rehe wurden zwischen Heiderscheid und Niederfeuelen, Clerf und Mecher, Buschdorf und Openthalt, Kaundorf und Esch/Sauer, Bettemburg und Hellingen sowie nahe Pütscheid von Fahrzeugen erfasst.



Ein Dachs war jeweils in einen Unfall in Erpeldingen und in weiteren in der Nähe von Koerich verwickelt. Und ein Fuchs wurde zwischen Simmerschmelz und Roodt/Eisch von einem Auto erfasst.



Tendenz steigend



Wie die Polizei weiter mitteilt, gibt es jedes Jahr rund 1200 Wildunfälle im Großherzogtum - Tendenz steigend.



Um die Gefahr eines Wildunfalls einzuschränken, gibt die Polizei folgende Ratschläge:



Dort langsam fahren, wo Schilder vor Wildwechsel und Treibjagden warnen.

Auf Straßen, welche durch Wälder oder entlang von Feldern führen, besonders aufmerksam sein.

Stets mit mehreren Tieren rechnen, denn Wildschweine und Rehe sind Rudeltiere.

Befindet sich Wild auf der Fahrbahn, gilt es zu bremsen, zu hupen und abzublenden.

Wird eine Kollision unvermeidlich, so stark wie nur möglich abbremsen, den Wagen gerade steuern und keine abrupte Lenkbewegungen oder hektische Ausweichmanöver ausführen.



Nach einem Zusammenstoß ist zunächst auf Eigensicherung zu achten - auch indem alle Fahrzeuginsassen, sobald sie den Wagen verlassen, eine Warnweste tragen.

Die Unfallstelle muss abgesichert werden - etwa indem die Warnblinkanlage eingeschaltet und ein Warndreieck aufgestellt wird.



In jedem Fall ist die Polizei zu verständigen.



Die Polizei unterstreicht darüber hinaus, dass die meisten Versicherer über ihre Autoversicherungspakete die verursachten Schäden abdecken. Sollte jedoch die Versicherung nicht greifen, kann der "Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg" (ACL) seine Mitglieder bis zu max. 500 € Beihilfe leisten, jedoch nur unter Vorlage einer quittierten Werkstattrechnung und einem, von der Polizei, ausgestelltem Attest. Dies gelte aber nur für Wildunfälle die sich innerhalb der Landesgrenzen ereignet haben.