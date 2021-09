In der Nacht auf Samstag machte die Polizei an vier Stellen in Luxemburg größere Alkoholkontrollen - und hatte dabei einiges zu tun.

Aus dem Polizeibericht

14 von 324 Autofahrern hatten einen positiven Alkoholtest

In der Nacht auf Samstag machte die Polizei an vier Stellen in Luxemburg größere Alkoholkontrollen - und hatte dabei einiges zu tun.

(jwi) - In der Nacht auf Samstag führte die Polizei zwischen 22:45 Uhr und 3:45 Uhr auf Antrag des Staatsanwalts mehrere Alkoholkontrollen durch. Das schreibt die Polizei am Samstag.

So wurde in Luxemburg-Stadt an der Eecher Plaz und in der Rue de Bonnevoie, in Alzingen in der Route de Thionville und in Niederfeulen und Ettelbrück kontrolliert. Die Bilanz: Insgesamt 324 Autofahrer mussten einen Alkoholtest über sich ergehen lassen- 14 davon waren positiv. Ein Führerschein musste noch an Ort und Stelle den Beamten übergeben werden.

Ein weiterer Führerschein in Fenningen

Gegen 3.20 Uhr wurde noch ein weiterer Wagen in Fenningen kontrolliert, dessen Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. Da dessen Test positiv war, wurde auch sein Führerschein eingezogen.

Auf der Dienststelle angekommen, brauste der Mann auf und wurde zunehmend aggressiver. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes kam er in Passagearrest, heißt es.

