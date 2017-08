(dhay) - Noch ist es ruhig auf dem Glacisfeld in der Hauptstadt. Vereinzelt werden Lieferwagen ausgeladen, Getränke kalt gestellt; mit Bürsten werden die Tritt- und Fahrflächen geschrubbt, Sitze und Gondeln werden poliert, Metall kratzt auf Metall; die Schausteller grüßen sich, jemand ruft jemand anderem Anweisungen zu. So sah es bis am Mittwochmorgen auf der „Schueberfouer“ aus. Laute Musik schallt noch nicht aus den Anlagen, doch ist dies nur noch eine Frage von Stunden.



Bei unserem Besuch Anfang der Woche auf der "Schueberfouer" sind die Vorbereitungen schon fast gänzlich abgeschlossen. Die Fahrgeschäfte aus dem In- und Ausland stehen fertig errichtet da und warten auf die ersten Besucher. Der Aufbau der großen Strukturen ist beendet, was jetzt noch bleibt sind die letzen Fein- und Kleinarbeiten. Es gilt, die Dekoration, Lichter und Schriftzüge aufzuhängen, einige Farbtupfer mit dem Pinsel anzubringen und alles noch einmal gründlich zu putzen.

Für einen reibungslosen Ablauf

Einige Schausteller verbrachten den letzten Morgen vor der Eröffnung noch damit, Testrunden zu fahren, „denn Sicherheit geht vor“, stimmen sie alle überein. Der Besitzer des „Twister“, eine Art modernes Karussell, erklärt: „Was unsere Attraktionen von denen aus den Freizeitparks unterscheidet, ist, dass sie vor jeder Eröffnung eines Jahrmarkts einmal gründlich getestet werden. Jede noch so kleine Schraube wird überprüft, alles muss perfekt sitzen und ineinandergreifen wie die Zahnräder einer Uhr.“ Zusätzlich zu den hausinternen Kontrollen wird jedes Fahrgeschäft einer Prüfung durch die jeweilige Stadt oder den Auftraggeber der Kirmes unterzogen.

Dass jeder Handgriff sitzt, darauf achten die Eigentümer und verlassen sich beim Aufbau, Abbau und beim Unterhalt auf ihre Mitarbeiter. Manche begleiten sie schon seit Jahren, gehören zur Familie.

Neue Attraktionen



Auch bei den neuen Attraktionen gilt es, die letzen Vorbereitungen zu treffen. An der Wildwasserbahn „Big Splash Surf Tiki“ müssen alle Lücken und Zwischenräume mit einer Dichtung versehen werden, damit kein Wasser auf die Besucher tropft. Denn bei 120 000 Liter Wasser würde da schon so mancher Schaulustige nass.

Auf bis zu zehn Messen pro Jahr sind die Schausteller mit ihren Geschäften vertreten. Doch ist die „Schueberfouer“ für das „Laser Pix“ erst der dritte Platz insgesamt. Das neue Fahrgeschäft ist das erste mobile Modell seiner Art. „Es gibt ähnliche Attraktionen in Freizeitparks“, so Eigentümer Oliver Jehn, „doch das sind alles feste Anlagen.“ Das Konzept sieht folgendermaßen aus: In einer Gondel sitzen jeweils zwei „Spieler“. „Beide haben einen Laserpointer und müssen im Inneren Ziele mit dem Lichtstrahl treffen. Dabei können sich beide ein Duell liefern“, so Jehn. „Wir freuen uns richtig auf die Kirmes hier in Luxemburg. Es ist einer der besten Plätze in Europa. Und auch das Publikum soll dem Ruf seines Landes in nichts nachstehen.“

Dem pflichtet Michael Baier, Besitzer des „Musikexpress“, bei: „Unter Schaustellern spricht sich vieles herum; jeder kennt Luxemburg, alle möchten hierherkommen. Dieser Jahrmarkt genießt einen guten Ruf im Milieu.“ Auch er ist mit seiner Berg- und Talbahn zum ersten Mal hier.

Das Warten ist vorbei

Bisweilen hatte sich bereits vor der offiziellen Eröffnung der eine oder andere neugierige Passant auf die „Schueberfouer“ verirrt. Doch nicht alle kamen sie zufällig hier vorbei. Wie Eliane aus Mertzig lachend erklärt: „Ich mag Menschenmengen und das Gedränge nicht so sehr. Auch die sehr laute Musik stört mich. Also komme ich lieber im Vorfeld einmal vorbei um mir ein Bild von der Sache zu machen, bevor das Getümmel so richtig los geht. Denn ich finde es trotzdem sehr interessant und schön zu sehen.“

Jubel, Trubel, Heiterkeit

Die offizielle Eröffnung der Schobermesse ist am Mittwochnachmittag um 17 Uhr. Während zwanzig Tagen kommen Liebhaber der „Schueberfouer“ ganz auf ihre Kosten. Noch bis zum 11. September öffnen Fahrgeschäfte, Verkaufsstände und Imbissbuden ihre Türen. Essen und trinken ist ab 11 Uhr möglich, die Attraktionen starten um 14 Uhr in den Tag. Nachtruhe ist von sonntags bis donnerstags ab 1 Uhr morgens, freitags und samstags schließen die Fahrgeschäfte um 2 Uhr. Der Familientag findet in diesem Jahr am Mittwoch, dem 30. August statt. An diesem Tag zahlen Besucher nur den halben Preis. Diesen Vorteil genießen sie auch am letzten Tag. Zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk, das um 22 Uhr auf der „Rout Bréck“ gezündet wird.

Das ganze Programm und weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Internetseite der "Schueberfouer" sowie hier.