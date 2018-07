Drei mutmaßliche Täter sind nach einem Einbruch in Olingen auf der Flucht, die Polizei bittet um Mithilfe.

Aufruf der Polizei: Fahndung nach Einbrechern

Drei mutmaßliche Täter sind nach einem Einbruch in Olingen auf der Flucht, die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei bitte um Mithilfe: drei mutmaßliche Einbrecher sind um Olingen auf der Flucht. Ein Täter flüchtete mit einem weißen Seat Leon mit luxemburgischen Erkennungstafeln, ein zweiter Täter, der ein graues T-Shirt trug, flüchtete zu Fuß in ein an die Rue de Betzdorf angrenzendes Maisfeld. Der dritte Täter flüchtete in unbekannte Richtung.



Zur Zeit läuft die Fahndung im Raum Betzdorf/Junglinster.Verdächtige Beobachtungen sollen umgehend beim Notruf 113 gemeldet werden.