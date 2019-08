Aufräumarbeiten schreiten voran

Nach dem Tornado krempeln Einwohner und Helfer ihre Ärmel hoch. Die Aufräumarbeiten im Süden schreiten voran.

(m.r.) - Zwei Tage nach dem verheerenden Tornado schreiten die Aufräumarbeiten vor Ort voran. Auf den Straßen sind zahlreiche Menschen unterwegs und unterstützen sich gegenseitig. Sie sind allerdings nicht alleine: Sie können auf die Unterstützung von mehr als 100 Rettungskräften, 40 Soldaten und zahlreichen Gemeindearbeitern sowie Handwerkern zählen.



Die Cellule de crise der Regierung kam gegen 11 Uhr nochmals zusammen, um über die notwendigen Maßnahmen für die nächsten Tage zu beraten. Die Arbeiten sollen sich zunächst auf die am schwersten beschädigten Häuser konzentrieren.







Die Armee ist weiterhin im Einsatz. Dieses Dach wurde mithilfe von Plastikplanen provisorisch regensicher gemacht. Der Wiederaufbau einiger Häuser hat in Niederkerschen bereits begonnen. Mit schwerem Gerät werden die Trümmer beseitigt. Das Einkaufszentrum konnte am Sonntag wieder seine Türen öffnen.

Vor Ort haben denn auch Dachdecker mit dem Wiederaufbau einiger schwer beschädigter Häuser begonnen - andere Dächer wurden provisorisch mit Plastikplanen regensicher gemacht. Sie werden von den Rettungskräften unterstützt, die zurzeit an 15 Häusern gleichzeitig arbeiten. Viele weitere Helfer sind mit Lastwagen und anderem schweren Gefährten im Einsatz, um die Aufräumarbeiten zu erleichtern.



In der Avenue de Luxembourg in der Nähe des wieder geöffneten Rond Point Biff ist am Morgen wieder mehr Leben eingekehrt. Nachdem am Freitag das Einkaufszentrum stark beschädigt wurde, waren die Geschäfte am Sonntagmorgen wieder geöffnet.



In der vergangenen Nacht stellten die Gemeinden Petingen und Niederkerschen 57 Menschen eine provisorische Unterkunft zur Verfügung. Einige von ihnen sollen aber bereits die kommende Nacht wieder in ihrem zu Hause verbringen können.



Die Arbeiten in der Rue Neuve in Petingen. Die Rettungskräfte sind immer noch vor Ort.

Die Zahl der Opfer bleibt des Weiteren unverändert. 19 Menschen wurden bei dem Tornado am Freitag verletzt. Zwei von ihnen befinden sich zurzeit noch im Krankenhaus, eine Person befindet sich in einem kritischen Zustand. Sie hatte am Freitag während des Sturms einen Herzinfarkt erlitten.