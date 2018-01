(dho) - In Remich hat die Mosel sich aus den Straßen zurückgezogen und ist auf dem Weg zurück in ihr Flussbett. Die Aufräumarbeiten sind daher am Dienstag in vollem Gange. Straßen, Keller und Erdgeschosse werden vom Schlamm befreit, bevor dieser trocknet und zu einem hartnäckigen Problem wird.