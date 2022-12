Die Menschen, die in der Rue Tony Rollman untergebracht waren, wurden auf andere Strukturen verteilt.

Wegen der Kälte

Aufnahmestruktur für Flüchtlinge stößt an ihre Grenzen

Die Menschen, die in der Rue Tony Rollman untergebracht waren, wurden auf andere Strukturen verteilt.

Aufgrund der tiefen Temperaturen in den vergangenen Tagen sind die Heizkapazitäten in der Aufnahmestruktur für Flüchtlinge (Centre de primo-accueil) in der Rue Tony Rollman in Kirchberg an ihre Grenzen gekommen. Wie das Außenministerium mitteilt, wurden die Menschen, die dort beherbergt sind, vom Office national de l'accueil (ONA) in anderen Strukturen untergebracht.

Neuankömmlinge werden jedoch weiterhin im Zentrum Tony Rollman in Empfang genommen. Anschließend folge dann eine angemessene Betreuung. Die Zelthallen in der Rue Tony Rollman waren im April als Notlösung eröffnet worden, um Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen. Dort können bis zu 500 Menschen unterkommen.

