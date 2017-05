(mth) - Die rechtsradikale „Kameradschaft Nationaler Widerstand Zweibrücken“ (NWZ) hat am Freitag angekündigt, trotz eines am Donnerstag verhängten Demonstrationsverbots dennoch eine Aktion zur Unterstützung des deutschen Holocaustleugners Horst Mahler am Rand des Konzerts der „Söhne Mannheims“ in der Rockhal in Belval durchführen zu wollen.

In einer Mail an die Stadt Esch/Alzette und an die Presse rief der Trierer NPD-Politiker Safet Babic, der im Vorfeld die Einladung zur geplanten Kundgebung verbreitet hatte, dazu auf, „nationale Aktivisten“ sollten als Besucher zum Konzert erscheinen. Babic kündigte in der Mail zudem an, „luxemburgische Kameraden“ würden das Demonstrationsverbot „rechtlich prüfen“.

Verstärkte Kontrollen am Eingang und Polizeipräsenz



Die Geschäftsführung der Rockhal, die sich bereits am Donnerstag in einer Stellungnahme von jeglichen politischen Veranstaltungen am Rand des Konzerts distanziert und eine allgemeine Stellungnahme der „Söhne Mannheims“ veröffentlicht hatte, bestätigte auf Nachfrage, dass am Eingang des Konzertsaal „verschärfte Kontrollen“ geplant seien.

Auch die Polizei bestätigte erneut, mit „angemessenen Kräften“ vor Ort sein zu wollen, um die „öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten“. Dass es am Samstagabend zu einer Konfrontation in Belval kommen wird, ist also unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen.

Bereits am Donnerstag hatten politische Aktivisten aus dem linken Spektrum dazu aufgerufen, dem Neonaziaufmarsch mit einer Gegendemonstration begegnen zu wollen.