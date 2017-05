(str) - Es ist ein Bild, das man aus europäischen Großstädten kennt: Bettler, die Autofahrer an den Verkehrsampeln bedrängen, sei es, indem sie einfach an Fahrer- und Beifahrerfenster klopfen, um zu betteln, sei es, indem sie mit Spritzseife, Gummischieber und Putzlappen ungefragt Windschutzscheiben reinigen wollen.



In Luxemburg ist diese aufdringliche Form der Bettelei bislang eher die Ausnahme. „Neu scheint momentan zu sein, dass die Leute behindert sind, oder vorgeben, behindert zu sein“, erklärt Polizeipressesprecher Frank Stoltz auf Nachfrage.



Männer mit Krücke

Tatsächlich war dies der Eindruck, den eine Gruppe von Bettlern vermittelte, die in den vergangenen Tagen am „Salzhaff“ in der Hauptstadt beobachtet werden konnte. Mehrere junge Männer, mit Krücke und auffälliger Fußstellung, bettelten an den Verkehrsampeln an der Route d'Esch bei Autofahrern um Geld. Sie klopften an die Autofenster und forderten die Autoinsassen auf aufdringliche Weise zu einer Geldspende auf.



In einer Situation war zu sehen, wie sich ein Mann nach einem erfolglosen Bettelversuch absichtlich vor die Autos stellte, um deren Weiterfahrt nach der Eintritt der Grünphase zu behindern oder zumindest zu verlangsamen.



Handhabe der Polizei



„Die Polizei kann in dem Fall auf zwei Ebenen einschreiten“, fährt Frank Stoltz fort. „Zunächst einmal ist es strafbar, eine Behinderung vorzutäuschen.“ Im Strafgesetz wird dieser Tatbestand als „feindre des plaies ou des infirmités“ aufgeführt. „Zweitens können wir einschreiten, wenn Menschen bedroht oder angegriffen werden“, so der Polizeisprecher.



„Wir raten Bürgern, derartige Vorfälle sofort der Polizei zu melden und gegebenenfalls Strafanzeige zu erstatten.“ Allgemein empfiehlt die Polizei, diesen Bettlern kein Geld zu geben.



Die Situation am „Salzhaff“ in Hollerich behalte man im Auge.