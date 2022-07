Nach zwei Jahren kehrt Luxemburgs größtes Volksfest, die Schueberfouer, in ihrer gewohnten Form zurück. Die Aufbauarbeiten sind bereits im vollen Gange.

Lokales 5

Schueberfouer 2022

Aufbauarbeiten haben begonnen

Elena ARENS Nach zwei Jahren kehrt Luxemburgs größtes Volksfest, die Schueberfouer, in ihrer gewohnten Form zurück. Die Aufbauarbeiten sind bereits im vollen Gange.

2020 wurde sie komplett abgesagt und im letzten Jahr gab es sie in einer abgespeckten Version, mit Hygienekonzept und unter anderem Namen: die Schueberfouer.

Das Eingangsportal steht. Am 19. August beginnt die Schueberfouer. Foto: Chris Karaba

In knapp drei Wochen wird das Glacisfeld wieder für 20 Tage in fester Hand von Fahrgeschäften, Karussells, Krämerständen und Süßwaren sein. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fällt am 19. August der Startschuss für die nächste Ausgabe des traditionellen Jahrmarkts. Die Vorbereitungen der 680. Auflage laufen bereits jetzt auf Hochtouren. Dieses Jahr sind auf dem Messegelände insgesamt 223 Schausteller vertreten, darunter ebenfalls acht neue Attraktionen, die nur darauf warten, zahlreiche Besucher zu begrüßen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange. Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange. Foto: Chris Karaba Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange. Foto: Chris Karaba Die Essensbuden dürfen auf der Schueberfouer nicht fehlen. Foto: Chris Karaba Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange. Foto: Chris Karaba Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange. Foto: Chris Karaba





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.