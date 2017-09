(rr) - Die 88. Auflage der Braderie am „Fouerméindeg“ steht vor der Tür. Doch nicht nur am Montag werden von 8 bis 19 Uhr Preisnachlässe an den rund 400 Verkaufsständen in der Oberstadt und im Bahnhofsviertel gewährt, dies wird vereinzelt bereits am verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften der Fall sein.

Wie in den Vorjahren werden die „Frënn vum aale Stater Bus“ die Einkaufstüten in einem alten Bus auf dem „Knuedler“ aufbewahren.

Erwähnt sei, dass neben den Geschäftsleuten auch 15 Vereinigungen sowie politische Parteien einen Informationsstand am Montag auf der Braderie betreiben werden. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt sein.



Pendelbusse im Einsatz



Was den öffentlichen Transport anbelangt, so wird die Fahrt mit allen städtischen Buslinien (1-31) sowie mit einigen RGTR-Bussen an den drei Tagen gratis sein. Am Sonntag werden zusätzlich ab der Mittagszeit Pendelbusse zwischen dem P+R Bouillon, dem Bahnhofsviertel und dem Stadtzentrum eingesetzt.



Auch vom Parkhaus Stade fahren Pendelbusse fort. Der City-Shopping-Bus dagegen wird am Sonntag wegen der Schobermesse nicht fahren. Am Montag wird das Parken in den Parkhäusern „Place de l’Europe“ (Kirchberg) und „Fort Wedell“ (Bahnhofsviertel) gratis sein.



Wegen der Braderie werden die Vel'oh-Stationen „Paräiser Plaz“ und „Knuedler“ am Montag nicht genutzt werden können. Zudem wird die Braderie auch einen Einfluss auf die monatlichen Wartungsarbeiten am Pfaffenthal-Lift haben: Sie werden auf Dienstag verlegt. Dies bringt mit sich, dass der Fahrstuhl von dienstags, 9 Uhr bis mittwochs, 6 Uhr, nicht benutzt werden kann.



Weitere Informationen befinden sich online: braderie.vdl.lu