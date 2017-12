(SH) - Raucher haben sich längst an die Schockbilder und Gesundheitswarnungen, die sich auf den Zigarettenverpackungen befinden, gewöhnt. Wo die Bilder herkommen, und wer abgelichtet ist, fragen sich nur die wenigsten.



Wie Gesundheitsministerin Lydia Mutsch in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage von Martine Mergen (CSV) erklärt, stammen die Fotos von der Europäischen Kommission. Einer Direktive von 2014 zufolge sind die EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, diese Bilder zu nutzen.

Einzig die Europäische Kommission habe Kenntnis über die Identität der Personen, die abgelichtet wurden. Sie habe sich zudem rechtlich abgesichert, um klarzustellen, dass sie im Besitz der kompletten Autorenrechte betreffend dieser Fotos ist.



Die Bilder befinden sich ebenfalls in Luxemburg in einer Datenbank des Gesundheitsministeriums. Diese kann auf schriftliche Anfrage an das Gesundheitsministerium von jedem eingesehen werden. Wie Lydia Mutsch betont, befinden sich in der Datenbank keine weiteren Informationen zu den Bildern.