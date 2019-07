Auf Zeitreise im Fond-de-Gras

Unterwegs in Luxemburg: Die Erkundung des Minettpark Fond-de-Gras wird für jeden Besucher zum Erlebnis.

Wer an warmen Sommertagen in eine atemberaubende Natur eintauchen und sich von Luxemburgs Industrieerbe berauschen lassen will – obendrauf noch eine Leidenschaft für alte, qualmende Dampflokomotiven hat – kommt im Minettpark Fond-de-Gras auf seine Kosten.



In einem engen Tal, am Fuße des ehrwürdigen Tëtelbierg gelegen, liegt der historisch vielfältige Ort an der Grenze zwischen den Gemeinden Differdingen und Petingen ...