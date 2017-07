(TJ) - Drei Unfälle hielten am ersten Tag der Woche die Rettungsdienste in Atem. Die Zwischenfälle ereigneten sich zwischen 19 und 23 Uhr.

Zu einem ersten Unfall war es um 19.20 Uhr zwischen Useldingen und Vichten gekommen, als ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte und in einem Abhang landete. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Sir mussten vom Rettungsdienst aus Redingen ins Krankenhaus gefahren werden. Die Feuerwehr aus Useldingen koordinierte die Aufräumarbeiten.



Wenig später kollidierten auf der A13 zwischen Düdelingen und Kayl ein Lastwagen und ein Auto. Bei diesem Unfall wurde ein Mensch verletzt. Der Unglückliche wurde von den Sekuristen aus Düdelingen ins Spital gebracht, derweil die Kollegen aus Kayl sowie die Straßenbauverwaltung sich um die Absicherung und das Aufräumen bekümmerten.

Zu später Stunde - um 23.10 Uhr - prallte in der Avenue du Luxembourg in Bascharage ein Automobilist mit seinem Wagen gegen einen Mast. Er wurde mit mehr oder schweren Wunden von den Rettern aus Petingen ins Krankenhaus gebracht. In diesem Fall war zusätzlich die Feuerwehr aus Bascharage angerückt.