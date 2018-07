Auf und ab zwischen Pfaffenthal und Oberstadt

Er hat es fertiggebracht, ein ganzes Viertel aufzuwirbeln. Am Wochenende feierte der Panoramaaufzug seinen zweiten Geburtstag.

Er ist 8 500 Kilogramm schwer, bietet Platz für bis zu 66 Personen und fährt 65 Meter rauf und runter. 2,5 Meter schafft er in der Sekunde. Und er hat es fertiggebracht, ein ganzes Viertel aufzuwirbeln. Am Wochenende feierte der Pfaffenthal-Lift seinen zweiten Geburtstag.

0,0 Meter – Pfaffenthal, zeigt der Flachbildschirm an der Rückwand an. Es kann losgehen. Die Finger wandern auf den Knopf mit dem Pfeil nach oben. Jetzt schnell noch einen guten Platz an der Fensterfront sichern, festhalten, und ab nach oben. Wobei, festhalten braucht man sich eigentlich nicht. Schließlich handelt es sich um einen „klassischen“ Aufzug. Aber eben mit dem gewissen Extra ...



Video: Paul Putzeys



Seit genau zwei Jahren verbindet der Panoramalift das Viertel Pfaffenthal mit der Oberstadt ...