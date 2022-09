In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ungewollte Begegnungen.

Auf Tuchfühlung mit dem Wildschwein

Vor gut anderthalb Jahren war ich bei einem Lauf im Wald einem Wildschwein begegnet, das über meine Präsenz alles andere als erfreut war. Vielleicht erinnern Sie sich an meine Zeilen von damals. Es hatte mich nicht nur angestarrt, sondern auch angeschnauft. Wochenlang hatte mich in der Folge immer ein mulmiges Gefühl begleitet, wenn ich mich denn in den Wald wagte, auch wenn ich mehrere Kilometer vom Ort der Begegnung entfernt war.

Dann flaute das Gefühl ab. Irgendwann war die Erinnerung wie weggeblasen und ich fühlte mich im Wald wieder wohl. Bis neulich. Denn als ich nun plötzlich wieder einem Wildschwein begegnet bin, kam die Erinnerung schlagartig zurück.

Es war an einem eher grauen Morgen und ich war auf dem Teilstück alleine unterwegs, da ich noch ein paar zusätzliche Kilometer ablegen wollte. Ich befand mich gerade in einer Bergauf-Passage, als ich plötzlich ein Rascheln vernahm. Kurz später folgte ein dumpfes Grunzen. Als ich dann aus den Augenwinkeln das Wildschwein erblickte, schnellte mein Puls in die Höhe.

Wie damals schaute ich mich nach dem nächstbesten Baum um, hinter dem ich mich verstecken könnte und setzte zum Rückzug an. Doch ich hatte Glück. Diesmal verlief die Begegnung weitaus weniger bedrohlich, als noch vor anderthalb Jahren. Das Tier schien nämlich von dem Eindringling, also mir, nicht wirklich beeindruckt und folgte einfach seiner Beschäftigung.

Der Schrecken saß diesmal denn auch weit weniger tief als damals. Ich habe mich gar bereits am Tag nach der Begegnung wieder in den Wald getraut. Ganz ohne Herzrasen und mulmiges Gefühl. Vielleicht schließe ich demnächst ja doch noch Frieden mit den Wildschweinen.

