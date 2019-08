Ab Mittwochabend könnten Gewitter eine Abkühlung bringen, bevor es wieder sommerlicher wird.

Auf tropische Luft folgen Gewitter

(mth) - Nach einem heißen Sommertag kann ein Tief am Mittwoch kräftige Gewitter und Starkregen nach Luxemburg bringen. Die feuchte und heiße subtropische Luft bestimmt weiterhin das Wetter. Die Temperaturen bleiben bei Höchstwerten zwischen 30 und 33 Grad hoch - deshalb gilt weiterhin eine Hitzewarnung von Meteloux.

Am Mittwochabend steigt das Gewitterrisiko noch einmal an und erreicht in der Nacht auf Donnerstag seinen Höhepunkt.

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt. Vereinzelt ist noch mit Schauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag bei 25 Grad. Am Freitag soll es dann niederschlagsfrei bleiben, bevor die Temperaturen am Samstag wieder sommerliche 30 Grad erreichen.