Auf Sommerreifen in den Straßengraben

Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Graben - schuld waren die Sommerreifen in Verbindung mit der winterlichen Witterung.

(mth) - Gegen 5.30 Uhr am Dienstagmorgen gab es auf der Strecke CR153 von Dahlheim in Richtung Medingen einen Verkehrsunfall. Ein Autofahrer hatte auf glatter Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und war von der Straße abgekommen. Das Auto rutschte in den Straßengraben und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Mithilfe eines Polizeibeamten, der laut Polizeibericht auf dem Weg zur Arbeit war, konnte der Mann noch vor dem Eintreffen der Rettungsdienste aus dem Fahrzeug befreit werden ...