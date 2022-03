Eine fünf Kilometer lange Wanderung bei Fackellicht führt an diesem Wochenende durch und rund um Betzdorf im Osten des Landes.

Wanderung im Osten

Auf Schusters Rappen bei Fackelschein

(if) - Eine Wanderung bei Fackellicht, dies können Natur- und Wanderfreunde an diesem Wochenende durch und rund um Betzdorf erleben. Am kommenden Samstag, ab 19 Uhr organisiert der regionale Tourismusverband Visit Moselle eine Fackelscheinwanderung durch das Miselerland.

Auf dieser Tour erfahren die Besucher Wissenswertes über das Vorland der Moselregion. Auch dürfen spannende Geschichten und Anekdoten aus der Umgebung nicht fehlen. Und: Es wird nicht nur gewandert. Den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lassen können die Teilnehmer des Rundgangs in einem Dorflokal.

Die Wanderung dauert zwei bis drei Stunden, der Schwierigkeitsgrad der fünf Kilometer langen Tour ist leicht bis mittel. Der Preis beträgt 28 Euro pro Erwachsener, 15 Euro pro Teilnehmer unter 16 Jahren. Mehr Details sind im Internet zu finden.



