Auf Schnäppchenjagd in der Alzettestraße

Trotz Regen am Morgen und teils schwülen Temperaturen am Nachmittag war die Braderie am Mittwoch in Esch/Alzette gut besucht.

Händler die am Mittwochmorgen in Esch/Alzette Regenschirme im Angebot hatte, waren klar im Vorteil. Doch trotz des Regens, waren viele Schnäppchenjäger in den frühen Morgenstunden in der Alzettestraße unterwegs. Es waren wohl weniger die rund 300 Stände die sie angelockt hatten, als Waren, die sie bereits im Vorfeld ausfindig gemacht hatten und auf die sie sich Rabatt erhofften.



Der Besucherdrang ging dann es etwas zurück, bevor in der Mittagstunde der Regen nachließ und die Fußgängerzone sich wieder füllte. Dieses Jahr war mehr Raum in der Rue de l'Alzette, dies weil nur wenige fliegende Händler sich in der Straße niederlassen dürften. Die meisten waren auf dem Brillplatz. So dass sich der Spaziergang durch die Straße, vor allem im engeren Teil Richtung Rathaus, angenehmer als in den Vorjahren war.



Auf dem Rathaus war ebenfalls für Animation gesorgt, dies unter anderem durch das Singwettbewerb Luxembourg's next Popstar, dass vom Escher Geschäftsverband organisiert wird. Wahljahr oblige, waren auch viele Kandidaten für die Parlamentswahlen am Mittwoch in Esch anzutreffen.