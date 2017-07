(NiM) - Das Mittelalterfest auf Schloss Vianden, eines der bedeutendsten im Land und in der Großregion, öffnete am Samstag seine Türen, und die Besucher kamen wieder Mal in Scharen. Bis zum kommenden Sonntag, 6. August, erwarten die Organisatoren, die „Amis du Château de Vianden“, um die 30 000 Besucher.

Eine knappe Hundertschaft an Mitwirkenden lassen die Besucher nun während einer Woche in der imposanten Hofburg buntes Treiben von anno Tobak, Ritterlager sowie Feuer- und Kampfshows erleben. Daneben sorgen Musketiere, Gaukler, Minnesänger, Falkner, Fahnenschwinger, Schlangentänzerinnen und orientalische Tänzerinnen für viel Abwechslung, wobei garantiert nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder auf ihre Kosten kommen.

Auf dem Handwerkermarkt lässt sich denn auch sicher ein schönes Erinnerungsstück an die mittlerweile bereits 16. Auflage dieses Mittelalterfestes, das weit und breit seinesgleichen sucht, finden.