Auf russischen Spuren in Luxemburg

Die Russen zählen nicht zu jenen Völkern, an die man mit Blick auf die Einwanderergruppen in Luxemburg zuerst denkt. Umso sichtbarer rückt die Forscherin Inna Ganschow sie nun ins Rampenlicht.

Im Jahre 1918 beschließt Joram Tedeschwilly, nach Monaten in deutscher Kriegsgefangenschaft in Lothringen, nicht in das im Bürgerkrieg versinkende Russische Reich zurückzukehren, sondern sich nach Luxemburg abzusetzen.

Zunächst in einer Erzhütte in Esch/Alzette beschäftigt, zieht er um 1921 infolge der Arbeiterstreiks im Süden mit seiner luxemburgischen Frau Anna Scheer nach Wiltz, wo er erst in der Ideal-Lederfabrik, später dann als Schreiner, Arbeit und schließlich eine neue Heimat findet.

Mehr als 20 Jahre später gerät sein eingebürgerter Sohn Georges als zwangsrekrutierter Soldat der Wehrmacht an der Ostfront in sowjetische Gefangenschaft, während sein Vater zuvor in Wiltz an der Seite von Nuckes Hansen zu einem der Protagonisten des Generalstreiks geworden war ...