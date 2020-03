Auf Parkplatzsuche im autofreien Viertel

Eigentlich sollten nur Bürger ohne Auto eine Wohnung im "Verger Ermesinde" erhalten. Jetzt stellt sich heraus, dass dem nicht so ist.

Eigentlich sollten nur Bürger ohne Auto eine Wohnung im "Verger Ermesinde" erhalten. Jetzt stellt sich heraus, dass dem nicht so ist.

In drei Wochen soll die erste Schlüsselübergabe im Viertel „Verger Ermesinde – Vivre sans voiture“ in Limpertsberg stattfinden. Ungemach hat es aber bereits gegeben. Eigentlich sollten die Wohnungen und Häuser nur Bürgern ohne Personenwagen zuerkannt werden. Wie jetzt bekannt wurde, sind mehrere Besitzer einer Immobilie an der Anmietung oder dem Kauf eines Stellplatzes im Stadtteil interessiert.

„Das Pilotprojekt wird auf diese Art kaputt gemacht“, kritisiert Monique Goldschmit, Besitzerin einer Wohnung im autofreien Viertel und eifrige Verfechterin der sanften Mobilität ...