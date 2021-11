Bürger können Vorschläge für die Benennung des neuen Stadtviertels zwischen Esch und Schifflingen einbringen

Ehemaliger Industriestandort

Auf Namenssuche

Glenn SCHWALLER Bürger können Vorschläge für die Benennung des neuen Stadtviertels zwischen Esch und Schifflingen einbringen

Neues Stadtviertel – neuer Name: Auf dem ehemaligen Industriestandort zwischen Esch und Schifflingen soll in Zukunft ein Wohnviertel für 10 000 Einwohner entstehen. Die beiden am Projekt beteiligten Gemeinden starteten diese Woche einen Wettbewerb, um einen Namen für das geplante Wohnviertel zu finden.

Alle Einwohner können sich beteiligen

Die Ausschreibung läuft bis zum 30. November, teilnehmen können alle Einwohner der beiden Kommunen, dies sowohl online als auch per Brief. Zu diesem Zweck sollen alle Bürger bis Ende des Monats ein entsprechendes Schreiben erhalten.

Hauptkriterium sei, dass die Namensempfehlung einen Bezug zum Standort habe, so Luc Schloesser, Kommunikationsbeauftragter der Stadt Esch. Dennoch würden alle Vorschläge akzeptiert, auch jene, die Personennamen beinhalten. Eine Jury, die sich sowohl aus Vertretern der beiden Gemeinden als auch aus einem Repräsentanten der Planungsgesellschaft Agora, die für die Umwandlung des Standortes zuständig ist, zusammensetzt, wird anschließend eine Rangliste mit drei Namensvorschlägen zurückbehalten.

Die Vorschläge müssen dann noch von den jeweiligen Gemeinderäten bestätigt werden. Zu Beginn des kommenden Jahres soll die endgültige Entscheidung über die Namensvergabe erfolgen, auf ein genaues Datum wollte sich Schloesser jedoch noch nicht festlegen.

Esch-Schifflingen: Bilder einer Brache Es ist still im ehemaligen Stahlwerk Esch-Schifflingen. Die Walzwerkhallen sind leer und so manches Element fällt zusammen. Gemeinderäte hatten nun die Möglichkeit, die Brache zu erkunden.

Um die Bürger zur Teilnahme an der Ausschreibung zu bewegen, werden die drei bestplatzierten Vorschläge mit einem Preis belohnt, darunter ein E-Scooter, ein Einkaufs- sowie ein Übernachtungsgutschein.



Der Wettbewerb selbst gehe auf eine Initiative des Escher Bürgermeisters Georges Mischo (CSV) zurück, so Schloesser. Auch der Schifflinger Gemeinderat habe die Idee von Beginn an unterstützt. Grund für den Vorstoß sei, dass es aufgrund eines fehlenden Namens für das ehemalige Industriegelände auch keinen konkreten Namen für das anstehende Umwandlungsprojekt des Standorts gegeben habe. Dies wolle man mit dem Wettbewerb nun ändern.

Erste Bewohner Mitte des Jahrzehnts

Aktuell finden auf dem Gelände des ehemaligen Stahlwerkes lediglich Abriss- und Vorbereitungsarbeiten statt. Wann genau die eigentlichen Bauarbeiten am neuen Stadtviertel starten können, stehe zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest, so Schloesser. Geplant sei jedoch nach wie vor, dass spätestens 2026 die ersten Menschen ihre Wohnungen im neuen Stadtviertel beziehen sollen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.