„Auf keinen Fall soll die Gebläsehalle abgerissen werden“

Nicolas Anen Ist die Gebläsehalle in Belval in Gefahr? Der Eindruck konnte entstehen, nachdem von einem Wohnungsbauprojekt an dessen Standort die Rede war. Minister Marc Hansen relativierte dies. Während die Stadt Esch sich kategorisch gegen einen Abriss ausspricht.

„Auf keinen Fall soll die Gebläsehalle abgerissen werden“, fordert Schöffe André Zwally (CSV), wenn er zur Zukunft des imposanten Industriegebäudes in Belval gefragt wird. Er sei sich bewusst, dass die Stadt Esch/Alzette eine Restaurierung, beziehungsweise einen Umbau der imposanten Halle allein nicht stemmen könne. Doch solle man erst ein Konzept für das Industriegebäude ausarbeiten, anstatt von einem Abbau zu reden. Wohnungen statt Industriehalle?

Auslöser für die Diskussion über einen möglichen Abriss war ein Artikel im „Tageblatt“ Ende Februar ...