Auf Geschichtensuche in Esch

Historiker laden Bürger dazu ein, ihre Lebensgeschichten aus dem vergangenen Jahrhundert zu erzählen.

„Es geht uns nicht nur um Stahlwerke und Bergbauarbeiter“, setzt Stefan Krebs gleich voraus. Er ist Mitarbeiter am Institut der Zeitgeschichte der Universität, dürfte dieser Tage aber mehr Zeit im Escher Zentrum als in Belval verbringen. Seit Ende September und noch bis zum 23. Oktober haben er und Kollegen sich in der Annexe 22 am Brillplatz einquartiert. Diese wurde kurzerhand zur Geschichtswerkstatt umdisponiert.

Dort warten sie auf Personen, die eine Bindung zur Minettregion haben und bereit sind, ihre persönliche Lebensgeschichte aus dem vergangen Jahrhundert zu erzählen ...