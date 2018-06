Auf frischer Tat ertappt

Am Samstag erwischte ein Mann zwei Einbrecher auf frischer Tat, sie bedrohten ihn mit einem Schraubenzieher.

Michèle GANTENBEIN

Am Samstag überraschte ein Mann in einem Bürogebäude in der Rue de Luxembourg in Leudelingen zwei Einbrecher auf frischer Tat. Die Täter bedrohten ihn mit einem Schraubenzieher und flohen kurze Zeit später, vermutlich mit einem kleinen, weißen Auto. Beide Täter sprachen Französisch, waren von kleiner Statur und korpulent.



In der Rue Eweschbour in Kayl brachen am Samstag zwischen 19 und 22.50 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein.



In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei in die Avenue de la Gare in Diekirch gerufen. Dort hatten Zeugen gegen 03.15 Uhr Hilfeschreie vernommen und ein Auto gesichtet, das mit laufendem Motor in der Straße stand. Beim Eintreffen der Polizeistreife flüchtete eine Person. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn einholen.



Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er wehrte sich heftig gegen die Polizeibeamten und versetzte einem Beamten Fußtritte. Die Polizisten legten ihm Handschellen an, dabei spuckte der Mann zwei Beamten ins Gesicht. Er wurde zwecks Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.