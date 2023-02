In diesem Jahr werden Veranstaltungen für Groß und Klein organisiert. Im Mittelpunkt stehen die Geschichte und die Kultur der Gemeinde und der Region.

Auf Esch2022 folgt Esch23

Esch 2022 ist kaum abgeschlossen und schon folgt Esch23. Neben der Jahreszahl gibt es jedoch eine weitere Änderung. Statt im tiefen Süden des Landes spielen sich die Aktivitäten in diesem Jahr im Norden – in der Gemeinde Esch-Sauer – ab. Und dies aus mehreren Gründen.

Ursprünglich ging man nämlich davon aus, dass Esch-Sauer in den Jahren 773/774 gegründet wurde. So wurde der Ort zu diesem Zeitpunkt im Liber aureus Epternacensis in Zusammenhang mit einer Schenkung von Teilen der Villa Hesc an die Abtei Echternach erwähnt. Demnach könnte in diesem Jahr das 1250. Jubiläum gefeiert werden. Diese Pläne wurden jedoch durch neue Recherchen verworfen, aus denen hervorging, dass die Villa Hesc sich wohl nicht im heutigen Esch-Sauer befand. Trotzdem kann auf eine lange Geschichte zurückgeblickt werden. Dies belegt ein Tauschakt vom 3. Juni 927, durch den Maingaud und seine Frau Hiletrude von der Abtei Stavelot Grundstücke sowie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Esch-Sauer erhielten.

Über 1.000-jährige Geschichte wird gefeiert

„Statt der 1.250. Jubiläums feiern wir unsere über 1.000-jährige Geschichte“, unterstrich Bürgermeister Marco Schank am Freitag bei der Vorstellung des vielfältigen Programms. Um dieses auf die Beine zu stellen, habe man die Einwohner einbezogen. Denn: „Wenn man Kultur nahe an den Bürgern machen will, geht dies nur in Zusammenarbeit mit den Bürgern“, so Schank.

Um die Veranstaltungen des laufenden Jahres, aber auch jene in der Zukunft auf die Beine zu stellen, wurde die Vereinigung „Esch(t)Kultur“ gegründet, an deren Spitze Jeannot Sanavia fungiert. „So wollen wir die kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen in der Gemeinde fördern“, meinte dieser. Beim diesjährigen Programm setzt man auf traditionelle Veranstaltungen – die jedoch größer aufgezogen werden als bisher – und neue Events.

Los geht es am Europatag, dem 9. Mai, mit dem „Trak Gourmand“, bei der die Teilnehmer neben einer Fahrt auf einem Oldtimer-Traktor kulinarisch verwöhnt werden. Am selben Tag findet in der Bibliothek in Eschdorf die Vernissage des Fotowettbewerbs „Waasser an all sengen Zoustänn“ statt.

Ein besonderes Lichtspektakel ist bei der Nacht der Legenden zu sehen. Foto: Armand Wagner / LW-Archiv

Von historischen Fakten und Legenden

Die offizielle Eröffnung des Programms ist wenige Tage später, am 13. Mai, in der Sporthalle in Heiderscheid mit der Konferenz von Professor Michel Margue von der Uni Luxemburg. Unter dem Motto „Regieren und zusammenleben. Die Menschen und ihre Umwelt im mittelalterlichen Esch/Sauer“. Abgeschlossen wird die Konferenz mit einem Konzert der Band Nomad. Diese wird mit ihrer Weltmusik bereits auf den folgenden Tag einstimmen. Dann wird nämlich, ebenfalls in der Sporthalle, das Kulturfest gefeiert. Am 20. Mai stehen die Kultur- und Legendenschätze von Esch-Sauer und der Region im Mittelpunkt.

Ein besonderes Highlight dürfte das traditionelle Marionetten-Festival sein. Dieses ist denn auch eines der Gründe, weshalb Esch23 auf die Beine gestellt wurde. Nachdem der bisherige Veranstalter dieses Festivals, die Rotonden, sich aus der Organisation zurückzog, wollten sowohl die Gemeinde als auch die Bürger dieses jedoch nicht aufgeben. Nun, vier Jahre später, dürfen sich Groß und Klein auf die neunte Auflage freuen. Vom 26. bis 29. Mai wird der kleine Ort Tadler ganz im Zeichen der Marionetten stehen. Sowohl in den Scheunen und Garagen der Einwohner als auch entlang der Straßen sind Workshops und ein buntes Animationsprogramm vorgesehen.

Beim Marionetten-Festival wird das gesamte Dorf Tadler einbezogen. Foto: Dan Roder / LW-Archiv

Am 1. Juli folgt die „Nacht der Legenden“ in Esch-Sauer. Erstmals finden das Spektakel und die Konzerte nicht nur im Schloss statt, sondern werden auf den gesamten Ort ausgeweitet. Für eine besondere Atmosphäre dürften etwa die Vorlesungen in Privathäusern oder die Beleuchtung der Brücke in Richtung Kaundorf sorgen. Den Abschluss bildet das Konzert von Serge Tonnar mit seiner Band Legotrip. Am 30. Juli steht Heiderscheid ganz im Zeichen des „Heischter Maart“, bei der die Kirmes wie in früheren Zeiten gefeiert wird. Nach der Abstinenz durch die Corona-Pandemie wird am 5. August auch wieder der Hobby-Nachtmarkt in Esch-Sauer organisiert.

Erinnerungen an die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs

Vom 10. bis 19. August wird Eschdorf ganz im Zeichen des Volkstheaters stehen. Das Theaterstück „tëschtzwee“, geschrieben und inszeniert von Claude Mangen. Das Stück spielt in den 1960er- und 1970er-Jahren, einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs und sozialen Veränderungen und erzählt die Geschichte von drei Frauen aus der Region, die ihr Glück suchen. Das Stück, das im Freien aufgeführt wird, sei eine Hommage an jene Frauen, die zu dieser Zeit zu Hause geblieben seien, um den Haushalt zu führen, so Mangen.

„Dieses Programm wird nicht nur die Bürger aus der Gemeinde und der Region, sondern aus dem ganzen Land in diese schönen Ortschaften locken“, betonte indes Kulturministerin Sam Tanson, die der Vorstellung beiwohnte. Dabei unterstrich sie die Wichtigkeit, das kulturelle und historische Erbe auf eine partizipative und nachhaltige Art zu nutzen – so wie dies nun in Esch-Sauer getan werde.

