Knapp 20.000 Teilnehmer zählte die diesjährige Ausgabe des Vëlosummer. Das ist knapp die Hälfte der Teilnehmerzahl der letztjährigen Ausgabe.

Vëlosummer 2021

Auf Entdeckungstour mit dem Fahrrad

Jean-Philippe SCHMIT Knapp 20.000 Teilnehmer zählte die diesjährige Ausgabe des Vëlosummer. Das ist knapp die Hälfte der Teilnehmerzahl der letztjährigen Ausgabe.

„Der diesjährige Sommer war zu kalt und es regnete zu viel“, so erklärt der Transportminister François Bausch (déi Gréng) den Rückgang der Teilnehmerzahl am Vëlosummer. Im Coronajahr nahmen noch 40.000 Radler teil, in diesem Jahr waren es nur noch 19.867. Die Tatsache, dass im Jahr 2020 viele Einwohner die Sommerferien zu Hause verbrachten, spiele ebenfalls eine Rolle beim Rückgang der Teilnehmerzahl.

Zehn Fahrradtouren für den #VëloHierscht Am besten mit dem Fahrrad - auch nach dem Vëlosummer. Für all die, die genauso denken, hat die LW-Redaktion zehn Fahrradtouren zusammengestellt.

Während des ganzen Monats August waren zwölf Rundwege mit einer Länge von insgesamt 550 Kilometer ausgeschildert worden, davon wurden 100 Kilometer exklusiv für Fahrradfahrer reserviert.

Am meisten Fahrradverkehr gab es an den Wochenenden zu beobachten. „Auch wenn es regnete“, sagte François Bausch. Die beliebteste Strecke war die zwischen Welsdorf und Ettelbrück. 3.535 Radler sind diese Strecke abgefahren.

„Der Tourismus insgesamt litt unter dem verregneten Sommer“, pflichtete der Tourismusminister Lex Delles (DP) bei. Das Interesse am Vëlosummer sei dennoch sehr groß gewesen. „Unsere Informationskampagne ist ganz gut angekommen“, freute sich Lex Delles. Dies sah auch der Transportminister so. Innerhalb kürzester Zeit sei der Vëlosummer bekannt geworden. Die Erfahrungen aus den bisherigen zwei Ausgaben würden in die Organisation des Vëlosummmer 2022 einfließen, versprachen die Minister.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.