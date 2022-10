In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um peinliche Erlebnisse zwischen Freizeit und Berufsalltag.

Gazettchen

Was eine Bombe mit einem kühlen Eis verbindet

Nadine SCHARTZ Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um peinliche Erlebnisse zwischen Freizeit und Berufsalltag.

Wer kennt nicht jene Momente, in denen man sich wünscht, dass sich unter einem ein großes Loch öffnet, das einen schnell verschluckt oder man sich unsichtbar machen kann? An dieser Stelle muss ich zugeben, dass dies mir schon mehr als einmal passiert ist.

Und das liegt nicht unbedingt daran, dass ich mitunter ein Tollpatsch bin und es etwa schaffe, über den einzigen Ast oder Stein weit und breit zu stolpern. Beim Ausrutschen auf der Treppe bin ich übrigens auch Spezialist - was denn auch schon zu Brüchen und zahlreichen Blutergüssen geführt hat. Am peinlichsten war ein solcher Auftritt jedoch in einem großen Geschäft in London, in dem die Treppe nicht nur der Mittelpunkt des Raumes war. Die Kunst dabei ist es, sich trotz Schmerzen nichts anmerken zu lassen, aufzustehen und so zu tun, als ob nichts passiert wäre.

In diesem Moment sah ich mich schon in einer düsteren Gefängniszelle.

Bei einem anderen Zwischenfall spielte eine Bombe die Hauptrolle – wohlgemerkt eine Attrappe. Das „Kunstwerk“ hatte mein Bruder an der Uni realisiert und wollte es bei seinem Umzug vom britischen auf Luxemburger Boden bringen. Bevor es auf die Fähre ging, warfen die Zollbeamten einen Blick in mein Auto und winkten uns raus. Kein Wunder! Lag die Bombe doch ganz oben auf dem Gepäck. In diesem Moment rutschte ich tief in meinen Sitz und sah mich schon in einer düsteren Gefängniszelle. Am Ende konnten wir England doch noch verlassen.

Auch im Arbeitsalltag gab es so manch besondere Peinlichkeit. Ganz oben auf der Liste steht ein Interview mit einem Minister, der unbedingt auf einem besonderen Sessel sitzen wollte, während er gefilmt wurde. Um den Ton ordentlich aufzunehmen, musste ich meinen Arm mitsamt Mikro sehr, sehr weit ausstrecken. Mit der Zeit wurde das Mikro aber immer schwerer. Also rutschte ich bis an das Ende meines Sessels, um näher heranzukommen. Als ich meinen Arm kaum noch spürte, gab ich auf. Das Interview führte ich fort, aber kniend vor dem Minister.

Apropos Arbeit: Einem Kollegen schulde ich noch ein Eis, da wir meinetwegen zwei Wochen zu früh zu einem Termin erschienen sind.

