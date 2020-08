Ob beim Bad oder mit Eis - am Wochenende ist Erfrischung angesagt. Eine fotografische Tour bei 35 Grad durch Luxemburg.

Auf der Suche nach Abkühlung

Die Hitzewelle hat Luxemburg fest im Griff. Noch bis Mittwoch soll es mit Temperaturen um 35 Grad außergewöhnlich warm bleiben. Die Santé hat am Samstag den „Plan canicule“ aktiviert und sorgt sich speziell um ältere und alleinstehende Personen.

Glücklich, wer in solchen Zeiten nicht arbeiten muss und bei einem Bad an einem der Gewässer Erfrischung suchen kann. Die LW-Fotografen haben Eindrücke gesammelt, wie die Menschen sich am Wochenende erfrischen. Die besten Bilder finden Sie hier.

