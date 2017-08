(dhay) - Am Dienstag tischten 36 Gemeindeoberhäupter ordentlich auf der „Schueberfouer“ auf: In 15 verschiedenen Restaurants servierten sie den Gästen das Abendessen und die Getränke.



Viele unter ihnen hatten nicht zum ersten Mal die Schürze umgebunden. Sie leisteten hiermit ihren Beitrag zum Gelingen der Schobermesse und taten gleichzeitig ihre gute Tat des Tages, denn ihr Lohn und das Trinkgeld werden nicht etwa in die eigene Tasche wandern, sondern für einen guten Zweck gespendet.

An wen die Schecks im kommenden Jahr überreicht werden, steht noch nicht fest. Anfang dieser Woche war der Erlös des vergangenen Jahres gespendet worden: 1.200 Euro wurden an die Vereinigung „Kriibskrank Kanner“ überreicht, einen Scheck von 4.500 Euro durfte das Luxemburger Rote Kreuz entgegennehmen und jeweils 10.000 Euro wurden an „Ärzte ohne Grenzen“ und „Ile aux Clowns“ gespendet.



