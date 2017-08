(str) - Dass bei einem Einsatz an einer Landesgrenze Rettungskräfte reibungslos zusammenarbeiten, war nicht immer selbstverständlich. Inzwischen gilt aber bei Zwischenfällen stets die Regel der kürzeren Wege.



Einen solchen Einsatz hat die Verwaltung der Rettungsdienste am Wochenende besonders auf ihrer Facebook-Seite hervorgehoben: Am Freitagnachmittag waren Rettungskräfte aus zwei Ländern gemeinsam bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn A3 im Einsatz.

Gegen 16 Uhr waren drei Autos und ein Lastwagen in einen Unfall auf der Fahrbahn in Richtung Frankreich verwickelt. Ein Autofahrer musste aus seinem Wagen herausgeschnitten werden, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte.



An der Unfallstelle waren die Feuerwehr aus Thionville, Rettungsdienste und Krankenwagen aus Düdelingen und Bettemburg sowie der Notarzt aus Esch/Alzette.



Die Bemühungen um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind in den vergangenen 15 Jahren deutlich intensiviert worden. So betreiben die Feuerwehren aus Berdorf (L) und Bollendorf (D) beispielsweise ein gemeinsames Einsatzzentrum. Eine besonders enge Zusammenarbeit gibt es ebenfalls zwischen den Feuerwehren aus Born-Moersdorf (L) und Metzdorf (D) sowie jenen aus Reisdorf (L) und Wallendorf (D).