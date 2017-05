(SH) - Autofahrer müssen auf der A6 Geduld mit sich bringen. In Richtung Luxemburg kam es in Höhe von Bridel am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit sechs bis acht Fahrzeugen. Die Unfallwagen blockieren die Überholspur. Mehrere Personen wurden verletzt.



Ein Rückstau hat sich bereits bis Mamerbréck gebildet. Auch in Richtung Belgien könnte es während des Berufsverkehrs durch Gaffer zu Schwierigkeiten kommen.