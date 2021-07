Nach Walferdingen geht die Hauptstadt nun ebenfalls den Weg, auf öffentlichen Toiletten Hygieneartikel und Kondome gratis anzubieten.

Auf den Toiletten der Hauptstadt

Hygiene-Artikel und Kondome gratis verfügbar

David THINNES Nach Walferdingen geht die Hauptstadt nun ebenfalls den Weg, auf öffentlichen Toiletten Hygieneartikel und Kondome gratis anzubieten.

In den öffentlichen Toiletten auf dem Gebiet der Hauptstadt werden in naher Zukunft gratis Hygiene-Artikel und Kondome zur Verfügung stehen. Dies gab der Sozialschöffe Maurice Bauer (CSV) auf der Sitzung des Gemeinderates am Montagnachmittag bekannt.

Mitte Mai hatte die Gemeinde Walferdingen die „Periodenboxen“ - ebenfalls auf öffentlichen Toiletten - eingeführt.

Bereits 2019 wurde landesweit die Mehrwertsteuer auf diesen Produkten auf drei Prozent gesenkt.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.