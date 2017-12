(SH) - Der staatliche Wetterdienst Meteolux hatte Schneefall angekündigt. Und dieser hat am Freitag auch eingesetzt.

Während die weiße Pracht wohl viele Kinderaugen zum Leuchten bringt, zehrt sie auch an den Nerven von den Verkehrsteilnehmern. So meldet der Automobile Club (ACL) denn auch am frühen Nachmittag die ersten Verkehrsbehinderungen.



Insbesondere im Norden des Landes gab es einige Probleme, so etwa zwischen Heiderscheid und Heiderscheidgrund und zwischen Büderscheid und Pommerloch.



Zudem blieb ein Lastwagen im Berelerberg stecken. Eine Spur war zeitweise ganz blockiert.

Am Flughafen war Geduld gefragt.



Der Schnee hat sich auch auf den Flugverkehr ausgewirkt. So mussten einige Passagiere stundenlange Verspätungen in Kauf nehmen. Andere Flüge fielen ganz aus.



Auch wer die Tram nutzen wollte, musste sich in Geduld ausüben. Am Freitagnachmittag kam es nämlich zu einem Unfall zwischen der Straßenbahn und einem Fahrzeug, das zu nah an den Schienen stand.



Der Schnee wird aller Voraussicht nach nur von kurzer Dauer sein, bereits am Samstag ist mit Temperaturen von zehn Grad Celsius zu rechnen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.