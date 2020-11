Auf den Spuren des heiligen Willibrord

Der heilige Willibrord wird nicht nur im Großherzogtum verehrt - Eine Spurensuche nach gelebter Verehrung des Echternach-Gründers außerhalb Luxemburgs.

Von Marc Jeck

Am 7. November feiert die katholische Kirche das Fest des Heiligen Willibrord. Traditionell bildet neben der Springprozession an Pfingstdienstag der Todestag des Landesapostels eine zweite Gnadenzeit in Echternach. Doch wie steht es um die Lebendigkeit der Willibrordusverehrung außerhalb des Großherzogtums? Wie viel Willibrord steckt eigentlich noch in den Kirchen und Kapellen, die den Namen des „hell glänzenden Sterns unseres Landes“ tragen?

Willibrord ist Schutzpatron vieler Kirchen insbesondere in den Benelux-Ländern sowie in einigen Regionen Deutschlands und Frankreichs ...