Auf den Spuren der Pflanzen und Tiere

Bereits zum fünften Mal findet Ende dieses Monats die City Nature Challenge statt. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Natur zu stärken.

City Nature Challenge 2023

Wildtiere, Wildpflanzen und Pilze in der engeren Nachbarschaft finden und sie mit entsprechenden Fotos dokumentieren. Das ist das Ziel der City Nature Challenge (CNC), deren fünfte Ausgabe vom 28. April bis zum 1. Mai in Luxemburg stattfindet und vom Musée national d'histoire naturelle koordiniert wird.

Die CNC ist ein jedes Jahr im Frühjahr stattfindender freundschaftlicher Citizen Science Wettbewerb zwischen zahlreichen Städten weltweit. Ursprünglich wurde sie 2016 als Wettbewerb zwischen Los Angeles und San Francisco gestartet. Mittlerweile hat sich die Aktion auf über 400 Regionen auf sechs Kontinenten ausgeweitet. Im vergangenen Jahr haben weltweit 67.227 Menschen mehr als 50.000 Arten dokumentiert. In Luxemburg beteiligten sich 401 Interessierte und dokumentierten innerhalb der vier Tage 1.340 verschiedene wildlebende Organismen in 7.638 Bildern.

Anlässlich einer Pressekonferenz präsentierten Naturmuseums-Direktor Patrick Michaely und Koordinator Paul Braun die diesjährige Ausgabe mit sieben Veranstaltungen und wissenschaftlichen Führungen. Ziel ist es vor allem, mehr Bewusstsein für die Vielfalt an Lebewesen zu schaffen, die den urbanen Raum gemeinsam mit den Menschen bewohnen, aber häufig zu wenig Beachtung finden.

Ein spezielles Know-how ist nach Paul Braun nicht notwendig. Ein Smartphone oder eine Kamera genügen für den Streifzug durch die Umgebung. Dabei soll man versuchen, so viele Tiere, Pflanzen und Pilze wie möglich zu beobachten und zu dokumentieren. Mithilfe der kostenlosen App iNaturalist können die Bilder eingereicht werden.

Die Daten werden von den Nutzern auf iNaturalist generiert und von Mitarbeitern vom Museum und von wissenschaftlichen Organisationen identifiziert und koordiniert. Sie helfen den Entscheidungsträgern, informierte Naturschutzentscheidungen zu treffen, die das Gedeihen der menschlichen und natürlichen Gemeinschaften ermöglichen.

Die Veranstaltungen

Im Rahmen des CNC 2023 werden am Wochenende zum 1. Mai sieben Events organisiert:



- „Lunch and Learn“: geführter Spaziergang in Luxemburg-Stadt am 28. April (IMS Luxembourg)

- „Lunch and Learn“: geführter Spaziergang in Belval am 28. April (IMS Luxembourg)

- „Nature for people“: Spaziergang in der Natur in Strassen am 29. April (Sicona)

- „Päiperlekwanderung an der Hëlt“ in Rosport am 29. April (Natur- a Geopark Mëllerdall, Naturpark Our, Naturpark Öewersauer )

- „Urban Biodiversity“: englischsprachiger Workshop in Niederanven am 29. April (SIAS)

- Ramborn Cider Haff: geführte Spaziergänge in Born am 29. und 30. April (LIST, Bee Together)

- Geführter Spaziergang in Lintgen am 30. April (lokale Umweltkommission)

Weitere Infos online: www.mnhn.lu