Verkehrssicherheit

„Radargeräte retten Menschenleben“

Jean-Philippe SCHMIT Die Zahl der Verkehrsopfer war 2021 rückläufig. François Bausch schreibt diese Entwicklung auch den Blitzern zu.

„Wir befinden uns auf einem guten Weg“, meinte der Minister für Mobilität François Bausch (Dei Gréng), als er am Mittwoch die neuesten Zahlen zu den Verkehrsopfern vorstellte. Im vergangenen Jahr haben 24 Personen ihr Leben durch einen Verkehrsunfall verloren. Das sind acht Prozent weniger als noch im Vorjahr, als 26 Personen im Straßenverkehr ihr Leben lassen mussten. „Der Trend zeigt ganz eindeutig nach unten“, freut sich François Bausch.

Bei genauerer Betrachtung der Daten fällt aber auf, dass die Zahl der Unfälle mit Personenschaden in die Höhe geschnellt ist. Da die Autos mit jedem Modellwechsel sicherer geworden sind, haben sich die Chancen, einen Unfall zu überleben, erhöht. 2021 überlebten 267 Personen einen Verkehrsunfall schwerverletzt. Das ist ein knappes Viertel mehr als im Jahr davor. Die Zahl der Leichtverletzten ist um 31 Prozent auf nun knapp 1.000 Personen gestiegen.

Leere Straßen während des Lockdowns

„Während des Lockdowns war auf den Straßen weniger los“, erklärt Bausch. Vereinzelt hätte es Autofahrer gegeben, die von den leeren Straßen profitieren wollten und „Gas gegeben“ hätten. Im Allgemeinen sei es aber ruhiger gewesen, die Zahl der Schwerverletzten war zurückgegangen und erreichte einen Tiefstand. Mittlerweile sei man aber wieder zur Normalität zurückgekehrt, was sich dann auch aus den Statistiken zu den Verkehrsopfern herauslesen lässt.

Zur neuen Normalität dazu gehören mittlerweile auch Zweiräder. „Der Anteil des Fahrrades am Verkehrsgeschehen nimmt zu“, sagt François Bausch. Während des ersten Coronajahres erlebte Luxemburg einen Fahrradboom. Die leeren Straßen lockten nicht nur Raser, sondern auch viele Fahrradfahrer an. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei der Zahl der Verkehrsopfer wider: Im Vergleich zum langjährigen Mittel hatte sich der Anteil der Radfahrer an der Gesamtzahl der Verkehrsopfer im Jahr 2020 von vier auf zwölf Prozent verdreifacht. Seither ist er nur leicht zurückgegangen.

Zahl der Verkehrstoten seit dem Jahr 2013 halbiert

François Bausch nutzte die Vorstellung der Zahlen auch für einen Rückblick. Als er im Jahr 2013 Verkehrsminister wurde, habe es fast doppelt so viele Verkehrstote gegeben, so der Minister. Auch die Zahl der Schwerverletzten lag damals höher als heute. „Dies bei einem deutlich kleineren Fuhrpark“, fügte der Minister bei. Zwischen den Jahren 2010 und 2021 hat sich dieser um ein Drittel erhöht: Knapp 100.000 Autos sind dazugekommen. Die Zahl der schweren Verkehrsunfälle hat im gleichen Zeitraum jedoch „nur“ um zehn Prozent zugenommen.

Der Mobilitätsminister erklärt diesen rückläufigen Trend mit der Verkehrspolitik der vergangenen Jahre. „Die Lage hat sich seit 2013 wesentlich verbessert“, freut er sich. „Es gab einen Riesensprung nach vorne.“ Die Anstrengungen der vergangenen Jahre hätten ihre Früchte getragen. „Heute wird weniger schnell gefahren“, stellte er zufrieden fest.

Mit Tempo 200 im Tunnel

Diese Entwicklung schreibt er der Einführung der Radargeräte im Jahr 2016 zu. Damals habe er immer zu sagen gepflegt: „Das Radar nimmt Fotos, um Menschenleben zu retten.“ Dies habe sich bewahrheitet. Seitdem die Blitzer am Straßenrand stehen, ist die Zahl der Unfälle, die auf überhöhte Geschwindigkeit zurückgeführt wurden, zurückgegangen. „Ich bin mir sicher, dass dies mit den Radaranlagen zu tun hat“, meint der Minister. Mit den Blitzern sei zudem eine neue Kultur in Luxemburg angekommen. So solle es weitergehen.

Die neue Kultur scheint aber noch nicht bei allen Verkehrsteilnehmern angekommen zu sein. François Bausch erinnerte daran, dass erst vor Kurzem ein Auto mit Tempo 200 in einem Autobahntunnel geblitzt wurde. „Straßentunnels sind extrem gefährlich“, meinte er. Das Problem sei, dass es in einem Tunnel keine Ausweichmöglichkeiten gibt. „Bei einem Unfall prallt das Auto von der einen Mauer auf die andere Seite. Es kann schnell zu einer Massenkarambolage kommen“, warnt Bausch. Deswegen wird es in Zukunft in jedem Autobahntunnel ein Streckenradar geben. Er erhofft sich, dass so die Geschwindigkeitsbegrenzungen in den Tunnel eingehalten werden.

Cannabis und Alkohol am Steuer

Der Erfolg im Kampf gegen die häufigste Unfallursache ermöglicht es, sich dem zweithäufigsten Grund, Alkohol und andere Drogen, zuzuwenden. Auch wenn das Cannabis legalisiert werden sollte, werden sich die Regeln im Straßenverkehr nicht ändern. „Beim Alkohol liegt die Grenze bei 0,5 Promille, bei allen anderen Drogen bei 0,0“, so Bausch. „Das wird auch in Zukunft so bleiben“, bekräftigt er.

Das Ziel der Verkehrspolitik ist klar. „Wir müssen auf null Verkehrstote kommen“, meint Bausch. Die Entwicklung den vergangenen Jahrzehnten geht in diese Richtung. „Es wird aber zunehmend komplizierter, die Zahl der Verstorbenen noch weiter zu senken“, gesteht Bausch ein.

