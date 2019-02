Auf dem Luftkissen über die Eisfläche

Während andere gemütlich auf dem Sofa sitzen, hat es rund 30 Freiwillige zu einem zugefrorenen Weiher gezogen. Sie üben, einen eingebrochenen Menschen aus der lebensbedrohlichen Kälte zu retten.

Es ist ein kalter Abend in dem Wäldchen bei Gonderingen. Schnee liegt auf dem Wanderweg am zugefrorenen Kriibseweiher. Einsam ragt der Holzsteg ein paar Meter in die Eisfläche hinein. Alles ist still und dunkel, bis plötzlich ein roter Lastwagen über den Schnee rollt.

An diesem Abend werden an die 30 Rettungsschwimmer und Feuerwehrleute den Ernstfall proben ...