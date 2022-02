Die Polizei ersucht mögliche Augenzeugen des Vorfalls, sich zu melden. Auch in Esch braucht die Behörde die Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugenaufruf

Audi-Fahrer flüchtet in Alzingen vor der Polizei

Die Polizei ersucht mögliche Augenzeugen des Vorfalls, sich zu melden. Auch in Esch braucht die Behörde die Mithilfe der Bevölkerung.

(jt) - Ein Autofahrer ist am Freitagabend in Alzingen vor der Polizei geflüchtet. Der Mann war kurz vor 21 Uhr innerorts doppelt so schnell als erlaubt über die Route de Thionville gefahren und in eine Polizeikontrolle geraten. Statt stehenzubleiben und den Haltezeichen der Beamten Folge zu leisten, drückte er aufs Gas und fuhr mit hohem Tempo in Richtung Hesperingen weiter.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche auf diesen Verkehrsteilnehmer aufmerksam wurden und über zweckdienliche Hinweise verfügen. Der Polizei zufolge war der Fahrer mit einem dunkelgrauen Audi und luxemburgischen Kennzeichen unterwegs. Eventuelle Zeugenmeldungen sind an die Polizeidienststelle in Hesperingen zu richten: Tel.: (+352) 244 46 1000, E-Mail: police.hesperange@police.etat.lu

Busfahrer in Esch/Alzette attackiert

Die Polizei meldete außerdem einen Angriff auf einen Busfahrer in Esch/Alzette. Der Mann war am 18. Januar gegen 21 Uhr am Bahnhof in der Südgemeinde mit drei Jugendlichen in Streit geraten und von einem davon durch Schläge verletzt worden.

Zweckdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeidienststelle Esch/Alzette entgegen: Tel.: (+352) 244 50 1000, E-Mail: police.esch@police.etat.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.