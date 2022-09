Wegen eines Herstellungsfehlers musste die Supermarktkette Auchan eine Charge an Baby-Milchflaschen der Marke „Candia Baby“ zurückrufen.

Undicht

Auchan ruft Baby-Milchflaschen der Marke „Candia Baby“ zurück

Wegen eines Herstellungsfehlers musste die Supermarktkette Auchan eine Charge an Baby-Milchflaschen der Marke „Candia Baby“ zurückrufen.

(lm) – Wegen fehlerhafter Heißversiegelung musste die Supermarktkette Auchan in Luxemburg Baby-Milchflaschen der Marke Candia Baby zurückrufen. Das teilte die Behörde für Lebensmittelsicherheit am Mittwoch mit.

Es handele sich hierbei um einen Herstellungsfehler, der dazu führt, dass die Flaschen undicht sind. Der Rückruf gilt auch in ganz Frankreich in zahlreichen Supermärkten wie Carrefour, Auchan, Cora, Intermarché, U und Casino. In Luxemburg wird das Produkt lediglich bei Auchan verkauft.

Betroffen sind die Flaschen „Candia Baby Junior4“, die für Kinder im Alter von 20 bis 36 Monaten angeboten werden. Verbraucher, die die 24er-Packung mit 250-Milliliter-Flaschen (Mindesthaltbarkeitsdatum: 1. März 2023) gekauft haben, werden aufgerufen, diese an der Verkaufsstelle wieder abzugeben. Das Produkt stand zwischen dem 28. Juli und dem 21. September zum Verkauf.

