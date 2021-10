"Auch Männer können Brustkrebs bekommen"

Das LW sprach mit der ärztlichen Leiterin des Kriibszentrums im CHL. Sie sagt: Körperliche Aktivität verringert das Risiko eines Rückfalls.

Wussten Sie, dass regelmäßige körperliche Aktivität das Risiko eines Rückfalls verringert? Im Rahmen von Octobre rose, dem Monat der Brustkrebsaufklärung und -prävention, sprach das LW mit Dr. Caroline Duhem, der ärztlichen Leiterin des Kriibszentrums im CHL.

In Luxemburg werden jedes Jahr zwischen 450 und 480 Fälle von Brustkrebs entdeckt. Dank der modernen Behandlungsmethoden und der frühzeitigen Diagnose kann die Mehrheit der Patienten von der Krankheit geheilt werden. Etwa 85 Prozent der Patienten genesen nach einer Erkrankung wieder, sagt Dr. Caroline Duhem, ärztliche Leiterin des Kriibszentrums im CHL.

Krebsbericht: Viele vermeidbare Erkrankungen Rund 40 Prozent der Krebserkrankungen könnten mit einer gesünderen Lebensweise vermieden werden. Tabakkonsum gilt als Hauptproblem.

Das außergewöhnliche an dieser Krebsart ist, dass sie hauptsächlich Menschen zwischen 50 und 70 Jahren betrifft. „Unter 50 Jahren und über 70 Jahren liegt der Prozentsatz der diagnostizierten Krebsfälle jeweils bei 25 Prozent“, erklärt die CHL-Spezialistin. Junge Menschen seien nicht so sehr betroffen: „In meiner gesamten beruflichen Laufbahn hatte ich nur eine Patientin unter 20 Jahren, die an Brustkrebs erkrankt war“.

Schwerwiegende Folgen bei Männer

Die Krankheit, die hauptsächlich bei Frauen auftritt, kann allerdings auch Männer befallen. „Es gibt zwischen drei und vier Fällen pro Jahr“, sagt Duhem. Diese seien zwar selten, können aber schwerwiegendere Folgen haben. "Da die Patienten in der Regel erst spät diagnostiziert werden. Viele Männer wissen nicht, dass auch sie Brustkrebs bekommen können“, so die Onkologin.

"40 Prozent der Krebserkrankungen ließen sich verhindern" Zum Weltkrebstag: Lucienne Thommes, Direktorin der Fondation Cancer, über Risikofaktoren, die Corona-Zeit und Fortschritte, die hoffen lassen.

In den meisten Fällen wird der Patient nach der Diagnose einem chirurgischen Eingriff unterzogen, um den Tumor zu entfernen. Die weitere Behandlung hängt dann von den Ergebnissen ab. „Es kann eine Strahlentherapie sein, wenn es möglich ist, die Brust zu erhalten. Wenn dies nicht möglich ist eine Immuntherapie, eine Chemotherapie oder sogar eine Hormonbehandlung“, erklärt Duhem.

Mehr noch als die Ernährung, betont die Spezialistin, sei die Bedeutung regelmäßiger körperlicher Aktivität. „Wir sprechen immer davon, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren, aber das ist schwer zu beweisen. Was die regelmäßige körperliche Betätigung angeht, so hilft sie nachweislich während der Behandlung. Sie verringert nach der Heilung das Risiko eines Rückfalls um 30 bis 40 Prozent“.

Aus diesem Grund sei es wichtig, sich untersuchen zu lassen: „Unabhängig von Alter und Risikofaktoren können alle Frauen an Brustkrebs erkranken. Ideal ist es daher, dieses Bewusstsein zu schärfen und ein frühzeitiges Screening durchzuführen, indem man alle zwei Jahre eine Mammografie macht."

Auszeichnung für den „Groupe sein“ des CHL Das engagierte Team des „CHL Kriibszentrums“ erhielt kürzlich das OncoZert-Zertifikat der Deutschen Krebsgesellschaft. Es handelt sich dabei um eine internationale Auszeichnung, die die Qualität und Sicherheit der multidisziplinären Brustkrebsversorgung würdigt. Fragen und Antwort-Runden im CHL Anlässlich des „Octobre rose“ bietet die Gruppe ein Programm mit fünf Rundtischgesprächen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit dieser Krankheit an. Die ersten drei haben bereits stattgefunden; aber zwei weitere Termine sind noch besuchbar: Mittwoch, 20. Oktober

Thema: Soins de support et suivi post-oncologique Mittwoch, 27. Oktober

Thema: Partenaires aux côtés des patientes Mehr Informationen gibt es auf der Onlineseite des CHL.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.