(dpa) - Der deutsche Spielwarenhändler Vedes zieht aus Sicherheitsgründen seine Schlaf-Baby-Puppe der Handelsmarke Amia aus dem Verkehr.

Von ihr könnten sich verschluckbare Einzelteile lösen, „wodurch ein potenzielles Erstickungsrisiko für Kleinkinder entstehen kann“, teilte Vedes am Dienstag in Nürnberg mit.

Derzeit gebe es allerdings keinerlei Meldungen über Verletzungen, die durch das Produkt hervorgerufen worden seien. Man wolle aber kein Risiko eingehen und habe sich deshalb zu der Rückrufaktion entschlossen.

Die 30 Zentimeter große Puppe mit Mütze ist durch das Textiletikett am Strampelanzug mit dem Aufdruck „Vedes Großhandel GmbH“ erkennbar.



Auch in Luxemburg



Seit Februar 2015 wurden Vedes zufolge davon etwa 11 300 Stück in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie vereinzelt in Italien, Belgien, Holland und Luxemburg verkauft. Verbraucher können die Puppe kostenfrei im Laden zurückgeben. Der Einkaufspreis werde erstattet.

Trotz Rückrufaktion ist die Puppe allerdings weiterhin auf der Internetseite von Vedes verfügbar und steht zum Verkauf.

