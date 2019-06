Auch in diesem Sommer fährt kein Blankenberge-Express

Eigentlich sollte er dieses Jahr wieder fahren. Doch auch in diesem Sommer fällt der „Blankenberge-Express“, die direkte Zugverbindung an die belgische Küste, wieder aus.

Nadia DI PILLO

Eigentlich sollte er dieses Jahr rollen. Doch auch diesem Sommer fällt der „Blankenberge Express“, die direkte Zugverbindung von Luxemburg an die belgische Küste, wieder aus. Grund sind Arbeiten an den Schienen. Das teilt die CFL am Dienstag mit.

Bauarbeiten auf der Strecke: Kein "Blankenberge-Express" bis 2018 Wie die CFL mitteilt, wird es in den Sommermonaten 2017 und 2018 keine direkte Verbindung an die belgische Küste geben: Der "Blankenberge-Express" kann wegen Bauarbeiten nicht fahren. Alternativrouten sind vorgesehen.

Der Blankenberge-Express fährt seit 2016 nicht mehr an die belgische Küste. Der Zug hat in seiner 39-jährigen Geschichte insgesamt 206.257 Passagiere von Luxemburg nach Blankenberge und wieder zurück transportiert.