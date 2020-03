Auch Düdelingen schließt Spielplätze

Die Stadt Düdelingen schließt ihre Spielplätze. Derweil ist das Stadthaus nur mehr telefonisch oder per E-Mail zu erreichen.

Die Stadt Düdelingen schließt ihre Spielplätze. Derweil ist das Stadthaus nur mehr telefonisch oder per E-Mail zu erreichen.

(na) - Die Spielplätze und die Sportinfrastrukturen der Stadt Düdelingen sind bis auf Weiteres geschlossen. Dies hat die Düdelinger Stadtverwaltung am Dienstagmorgen auf Facebook mitgeteilt.

Eine Entscheidung, die im Rahmen der Maßnahmen getroffen wurde, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Auch der Wochenmarkt ist, vorläufig bis zum 26. April, abgesagt.

Die Bürger sollen ihre Aufenthalte draußen auf ein Minimum reduzieren, rät die Stadt.

Stadthaus nur mehr telefonisch oder per Mail erreichbar

Zudem wurde beschlossen, dass die verschiedenen Dienststellen der Stadt nur mehr auf Terminvereinbarung funktionieren.

Kontaktieren kann man das Rathaus an der Nummer 51 61 21 1 oder per E-Mail an ville@dudelange.lu. Termine vor Ort werden dann auch nur mehr für Notfälle vereinbart.

