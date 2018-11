Ein Mann im Rollstuhl fällt bei einem Ambulanztransport auf den Hinterkopf, wenige Tage später ist er tot. Der Fahrer und sein Arbeitgeber müssen sich nun wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Doch so einfach, wie es scheint, ist der Fall dann doch nicht.

Auch der kleinste Fehler zählt

„Es ist keine Staatsaffäre“, meinte einer der Verteidiger im Prozess um den Tod eines 81-jährigen Mannes im Jahr 2012 unter nicht ganz eindeutigen Umständen. Und er hat recht damit – denn letztendlich liegen die Dinge dann scheinbar doch anders, als sie auf den ersten Blick erschienen. Doch um das zu klären und letzte Zweifel auszuräumen, muss es erst zu einem Prozess kommen.

Rückblick: Im Mai 2012 soll ein Bewohner eines Düdelinger Pflegeheims mit einer Privatambulanz zu einer Röntgenuntersuchung in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Laut Ordonnanz soll dies im Liegen geschehen. Dies ist insoweit von Bedeutung, dass diese Fahrt, wenn sie im Liegen erfolgt, von der Gesundheitskasse bezahlt wird und wenn sie im Sitzen geschieht eben nicht.

Dazu kommt, dass ein Transport im Liegen von zwei Sanitätern begleitet werden muss. Im Sitzen reicht ein Fahrer. Der Patient weigert sich allerdings auf der Liege Platz zu nehmen und wird dann im Rollstuhl in der Ambulanz zum Krankenhaus transportiert.

Die Rückfahrt übernimmt dann ein einzelner Sanitäter. Doch bereits an der ersten roten Ampel kippt der Rollstuhl bei der Anfahrt nach hinten um. Der Mann erleidet eine Kopfverletzung. Der Patient wird ins Krankenhaus zurückgebracht, wo er ein weiteres Mal aus dem Rollstuhl fällt, als er etwas aus der Hosentasche ziehen will.

Wenige Tage später ist der Mann tot. Diagnose: Genickbruch. Da die Umstände als suspekt gelten, wird die Kriminalpolizei mit Untersuchungen befasst.

Die stellt fest, dass weder der Sanitäter noch sein Arbeitgeber ganz bei der Wahrheit bleiben, ihre Aussagen teilweise nach und nach abändern und sich auch widersprechen.

Verfahren wegen fahrlässiger Tötung



Insbesondere geht es dabei darum, wie der Patient im Wagen gesichert war. Es geht auch darum, ob der Sanitäter, der diesen Typ Ambulanzwagen an diesem Tag offenbar zum ersten Mal benutzte, von seinem Arbeitgeber vorschriftsmäßig eingewiesen wurde.

Ein Prozess wird gegen beide angestrengt. Einer der Anklagepunkte lautet auf fahrlässige Tötung. Und obwohl Zweifel bestehen, hat auch das seinen Grund: Die Sachlage soll in einem Gerichtsverfahren ermittelt werden und dort können nur die Tatbestände berücksichtigt werden, die auch von der Ratskammer im Vorfeld berücksichtigt wurden. Deshalb wird stets weit ausgeholt und alles in Betracht gezogen, was für den jeweiligen Fall infrage kommen könnte.

Zweifel an der Kausalität

Die Zweifel werden insbesondere durch die Untersuchungen eines Rechtsmediziners untermauert. Knackpunkt ist die Todesursache beziehungsweise das Kausalitätsverhältnis zwischen dem Unfall beim Transport und dem späteren Tod des Opfers infolge eines Genickbruchs.

Die Fraktur des fünften Halswirbels steigt von vorne nach hinten an. Für den Experten deutet dies eher auf einen Sturz nach vorne hin und eher nicht auf jenen auf den Hinterkopf, der kaum mehr als eine Schürfwunde zur Folge gehabt habe.

Patient mit Vorgeschichte



Wann es zur Überstreckung der Halswirbelsäule gekommen ist, lässt sich ebenfalls nicht nachvollziehen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Denn das Opfer, dem bereits in den 1950er-Jahren der rechte Unterschenkel amputiert worden war, ist nach einer Operation am linken Knie sehr häufig gestürzt.

Der Grund für den Krankentransport waren nämlich eben Beschwerden nach einem solchen Sturz im Pflegeheim – und der Verdacht auf eine Wirbelverletzung. Es bleibt demnach der Tatvorwurf der fahrlässigen Körperverletzung. Denn es ist klar, dass wenn der Patient vorschriftsmäßig mitsamt Rollstuhl fixiert worden wäre, es nicht zu dem Unfall im Krankenwagen gekommen wäre.

Eine Kette von Verfehlungen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Sanitäter deswegen nicht nur vor, den Patienten nicht richtig fixiert, sondern auch, sich nicht bei seinem Arbeitgeber über das richtige Vorgehen informiert zu haben. Dessen damaligen Chef beschuldigt der Ankläger, nicht achtsam genug gewesen zu sein, als er den Fahrer mit einem Transport in einem Fahrzeug beauftragte, das dieser nicht kannte und diesen nicht informiert zu haben. Der Firmenchef habe es zudem unterlassen, dem Sanitäter die Ordonnanz zu einer Liegendfahrt zu übergeben und den dafür vorgesehenen zweiten Mann bereitzustellen.

Für beide Angeklagte forderte der Vertreter der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe, denn es sei zu einer Körperverletzung gekommen und auch dabei gelte das Prinzip des kleinsten Fehlers. Das Urteil ergeht am 6. Dezember.