Luxemburg hat am Dienstag einen großen Staatsmann verloren. Zahlreiche Politiker und Weggefährten von Jean bekunden ihr Beileid.

Lokales 3 Min.

"Au revoir, Monseigneur": Reaktionen zum Tod von Großherzog Jean

Luxemburg hat am Dienstag einen großen Staatsmann verloren. Zahlreiche Politiker und Weggefährten von Jean bekunden ihr Beileid.

(jt) - "Eine große Persönlichkeit", "ein Vorbild für uns alle", "ein großer Gentleman" – der Tod des "stillen Monarchen" Jean löste im Großherzogtum große Betroffenheit aus. Politiker und Weggefährten würdigten die Leistungen des verstorbenen Großherzogs. Der frühere Luxemburger Staatschef schied am Dienstag im Alter von 98 Jahren aus dem Leben. Jean war fast vier Jahrzehnte Großherzog, bevor sein Sohn Henri im Jahr 2000 den Thron bestieg. Die Reaktionen auf Jeans Ableben im Überblick.

Tod von Großherzog Jean: alle Infos im Liveticker Großherzog Jean ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Großherzog Henri übermittelte die traurige Nachricht am Dienstagmorgen. Verfolgen Sie die Geschehnisse im Liveticker.

"Mit großer Trauer berichte ich Ihnen vom Tod meines geliebten Vaters, Seiner Königlichen Hoheit Großherzog Jean, der in Frieden und umgeben von der Liebe seiner Familie gestorben ist", heißt es in einer kurzen Mitteilung von Großherzog Henri und der großherzoglichen Familie.



Premierminister Xavier Bettel trat am Dienstagmorgen vor die Presse. "Um 0.25 Uhr diese Nacht ist Großherzog Jean von uns gegangen." Jean sei "ein Vorbild für uns alle" und ein "Held" gewesen, sagte Bettel: "Mein tiefstes Beileid im meinem Namen und im Namen der Regierung. Großherzog Jean ist ein Symbol unserer Nation."

Premierminister Xavier Bettel spricht am Dienstagmorgen zum Tod von Großherzog Jean. Bild: Guy Jallay

Der frühere Premierminister und heutige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilte mit: "Wie das gesamte luxemburgische Volk hatte auch ich eine sehr hohe Wertschätzung für diesen Mann der Hingabe, der stets sein Bestes für sein Land gegeben hat, das ihm so viel schuldet. Sein Tod ist ein großer Verlust für das Großherzogtum und für Europa. Großherzog Jean war den nun in der Trauer vereinten Luxemburgern immer nahe. In dieser schmerzhaften Zeit gehen meine Gedanken an die großherzogliche Familie, der ich mein aufrichtiges Beileid aussprechen möchte."

Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean a toujours été proche des Luxembourgeois qui sont aujourd'hui unis dans la même tristesse. Sa disparation est une grande perte pour le Grand-Duché et pour l'Europe. https://t.co/UmCt4RynzK — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 23. April 2019

"Großherzog Jean war ein großer Staatschef, und er war vor allem ein großer Mensch", sagte die DP-Parteivorsitzende und Familienministerin Corinne Cahen. "Er hatte immer ein offenes Ohr für jeden und eine große Empathie. Ein echter Pfadfinder! Au revoir Monseigneur, ech wäert Iech vermëssen."



De Grand-Duc Jean war e grousse Staatschef, an hie war virun allem e grousse Mensch: en huet sech säi Liewe laang fir all eenzelne Mensch intresséiert, hat emmer en oppent Ouer fir jiddereen an eng grouss Empathie. E richtege Scout! Au revoir Monseigneur, ech wäert Iech vermëssen — Corinne Cahen (@CorinneCahen) 23. April 2019

"Merci fir alles, Monseigneur", schrieb der frühere CSV-Parteivorsitzende Marc Spautz auf Twitter. "Sie werden uns immer in bester Erinnerung bleiben. Ihr Einsatz für Land und Leute war enorm." Parteikollege Claude Wiseler erklärte, Jean habe "Enormes für unsere Land geleistet".



Großherzog Jean von Luxemburg: Der stille Monarch Als "bon père de famille" würdigte ihn Staatsminister Jacques Santer anlässlich seines silbernen Thronjubiläums. Er selbst pochte in seiner Rede damals auf Toleranz und Ruhe. Beides prägte seine Herrschaft: Jean, der stille Monarch.

"Pflichtbewusst, menschlich, überparteilich: Mit Großherzog Jean hat uns ein verantwortungsvoller Staatschef und ein guter und einfacher Mensch verlassen. Es war eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten", formulierte es LSAP-Fraktionspräsident Alex Bodry.

"Respekt vor Prinz Jean, der mit den Allierten Europa und Luxemburg von der Naziherrschaft befreit hat", schrieb Gréng-Parteipräsident Christian Kmiotek auf Twitter. Er würdigte Jean als "aufrechten und pflichtbewussten" Staatschef.

Respekt virum Prënz Jang, dee mat den Alliéierten Europa a Lëtzebuerg vun der Naziherrschaft befreit huet. Respekt virum Grand Duc Jean, dem oprechten a pflichtbewosste Staatschef. Respekt virum elder statesman, verbonne mat der Natur an der Kultur vu Lëtzebuerg. pic.twitter.com/Q0IhmSiclB — Christian KMIOTEK (@KmiotekC) 23. April 2019

"Er war ein Mann von unglaublicher Höflichkeit, Einfachheit, Freundlichkeit, Demut und erstaunlicher menschlicher Wärme", sagte der französische Monarchie-Experte Stéphane Bern, Autor des 2014 veröffentlichten Buchs "Jean de Luxembourg", am Dienstag in einem Interview mit Wort.lu/fr. "Er war ein großer Gentleman, einer jener sehr herzlichen Herrscher, für die Höflichkeit etwas bedeutete. Er war ein sehr zugänglicher Mensch."

Für die frühere Außenministerin Colette Flesch (DP) war Großherzog Jean "eine ganz wichtige Persönlichkeit", der "viele schwere Entscheidungen" treffen musste. Das sagte Flesch gegenüber dem Sender 100,7. "Er musste Entscheidungen der Chamber respektieren und durchziehen, die nicht unbedingt seinen Überzeugungen entsprochen haben. Aber er hat das mit großer Courage und ganz großer Würde gemacht."

"Ohne hin würde es das Großherzogtum Luxemburg in seiner heutigen Form nicht geben", sagte der US-Botschafter in Luxemburg, Randy Evans. Luxemburg stehe "auf den Schultern sowohl von Großherzogin Charlotte als auch Großherzog Jean".

Livestream vun der Deklaratioun vum Premierminister @Xavier_Bettel nom Doud vum Grand-Duc Jean. https://t.co/SU3pJzJ0Ce — GouvernementLU (@gouv_lu) 23. April 2019