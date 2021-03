Attert: Wasserwirtschaftsamt geht Fischsterben auf den Grund

Nachdem die Attert durch einen Sickerbrand in einer Biogasanlage stark verschmutzt wurde, sind die Folgen sichtbar. Das Wasserwirtschaftsamt untersucht das Ausmaß der Belastung.

Im Zuge eines Sickerbrands in einer Biogasanlage im belgischen Grendel am vergangenen Dienstag flossen große Mengen Biomassenabwasser bei Obercolpach in die Attert (das LW berichtete). Die Folgen der Verschmutzung sind offenbar nun an den Ufern des Fließgewässers deutlich zu erkennen. In den sozialen Medien weist etwa der luxemburgische Sportfischerverband (FLPS) auf ein „massives Fischsterben“ auf einer Strecke von mehreren Kilometern hin.

Wie der beigeordnete Direktor des Wasserwirtschaftsamtes, Luc Zwank, auf Nachfrage erklärt, sei es durch den Unfall in Belgien zu einer hohen organischen Belastung der Attert gekommen ...